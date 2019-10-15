Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfer döneminin hızlılarından Fenerbahçe, asıl bombayı devre arasında patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek krizini Rizespor’un Hırvat’ı Dario Melnjak’la çözmeyi planlayan sarı-lacivertliler, takımı zirveye taşıyacak isim olarak ise Mesut Özil’e odaklandı. Başkan Ali Koç, Arsenal’le ayrılık noktasına gelen Türk asıllı Alman yıldıza çocukluk aşkı olan sarı-lacivertli formayı giydirmek için kolları sıvadı. İngiliz medyası Fenerbahçe’nin Mesut harekâtını manşetlerine taşırken, Hamit Altıntop’un “Mesut bence bir gün Türkiye’de oynayacak” açıklaması heyecanı körükledi.

Çizme devleri de istiyor

İngiliz basını, Mesut’un Londra’daki evini satışa çıkardığını haberleştirirken, yıldız ismin eşi Amine Gülşe’nin gönlünün Türkiye’den yana olduğu yazıldı. Bu transferdeki en büyük engel ise Mesut’un haftalık 350 bin pauntluk astronomik ücreti. Damien Comolli’nin yürüttüğü görüşmelerde Arsenal’in kadroda düşünmediği Mesut’un maliyetinden kurtulmak için kiralama bedeli istemeyeceği belirtiliyor. Fenerbahçe maaşın yarısını üslenmeyi teklif ederken İngilizler vergi dâhil tamamını istiyor. Mesut için İtalya’dan Inter ve Milan da devrede.

SAKATLAR DÖNDÜ

F.Bahçe iki günlük iznin ardından Denizli maçı hazırlıklarına start verdi. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues’in takımla çalışmalara başlaması moralleri yükseltti. Millî takımlarında bulunan 8 oyuncunun yer almadığı idmana U-19 takımından Muhammed Gümüşkaya ile U-21’den Altay Bayındır ve Murat Sağlam da katıldı.