Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezon öncesinde Beşiktaş’ın 6,5 milyon avro karşılığında bonservisini aldığı Âdem Ljajic, millî takım kampında önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini siyah-beyazlı kulüpte sonlandırabileceğini belirten yıldız futbolcu “İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim” ifadelerini kullandı. Takımın gidişatı hakkında da yorumlarda bulunan Ljajic “Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir de saygıyı hak eden büyük rakipler” ifadelerini kullandı.

Millî ara fırsat

Hem kendisinin hem de takımın performansından memnun olmadığını söyleyen Ljajic, “İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. Kendime inanıyorum. Ligde son kazandığımız Alanyaspor maçının bizim için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Millî arayı fırsata çevireceklerini kaydeden Ljajic “Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi’nde de kendileri için henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayarak, Braga maçını kazandıkları takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalayacaklarını söyledi.

ESNAFLA SOHBET ETTİ

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Nur Çebi dün Beşiktaş semtindeki esnafları ziyaret etti. Çebi, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Semtte Beşiktaş’ı konuştuk. Büyüklerimizin hayır dualarını aldık. İnşallah kazanan Beşiktaş olacak” dedi.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

Olağanüstü kongre kararı alan ve başkanlığa aday olmayan Fikret Orman, anlaşmalara devam ediyor. Son 20 gün içinde iki sponsorla iş birliği yapan Orman, bugün de TRC İnşaat’la yapılan anlaşmaya imza atacak. Fikret Orman imza töreni sonrasında ise gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Fiorentina olabilir

İtalya’nın Fiorentina takımının kendisinde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Ljajic “Orada çok güzel hatıralarım var. Bir gün Beşiktaş’tan ayrılmak zorunda kalırsam Fiorentina’ya gitmek isterdim” dedi.