Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından millî futbolcularımız büyük sevinç yaşadı. Tribünleri dolduran 30 bini aşkın taraftar maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcularımızı bağrına bastı. Stade de France taraftarlarla oyuncularımızın yaptığı ‘Türkiye’ tezahüratlarıyla inledi. Ay-yıldızlı futbolcular soyunma odasını da bayram yerine çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir soyunma odasına gelerek başta Şenol Güneş olmak üzere oyuncuları tek tek tebrik etti. İrfan Can Kahveci, “Isınmaya çıktığımızda inanamadık. Taraftarlarımız bize burada Türkiye’yi yaşattı. Hepsinden Allah razı olsun” açıklaması yaptı.

Gurur doluyuz

Kurtarışlarıyla devleşen kalecimiz Mert Günok, “Uzun zamandır kimsenin burada son dünya şampiyonuna karşı yapamadığını yaptık. Buradan önemli bir beraberlik aldık. Ülkemizin geçtiği zorlu günlerde biraz Mehmetçiklerimize moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu sonuç onlara hediyemizdir” şeklinde konuştu. Geceye damga vuran oyuncularımızdan Merih Demiral ise, “Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah’ın izniyle Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” ifadelerini kullandı.

CENK YALNIZ DEĞİLDİR

Suriye’de terörist avına çıkan kahraman Mehmetçiğin sınır ötesi harekâtı, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Almanya’da 2. Lig takımı St. Pauli, sosyal medya hesabından askerimize destek çıkan Türk oyuncu Enver Cenk Şahin’i skandal bir kararla kadro dışı bıraktı. Cenk’e sosyal medyada destek çığ gibi büyüdü, “Cenk yalnız değildir” mesajları paylaşıldı. Birçok takım “Kapımız sana açık” derken eski kulübü Başakşehir “Yuvana dön” çağrısında bulundu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cenk’i arayıp “Türkiye Cumhuriyeti olarak arkandayız” dedi. Roma ise Cengiz için herhangi bir yaptırım uygulamayacağını açıkladı.

Muhteşem Merih

Son dönemde yakaladığı çıkışla Juventus’a transfer olan Merih Demiral, millî formayla da parlıyor. Dün öyle hırslıydı ki Merih, bir ara ikili mücadelede forması yırtıldı. Yeni formasını öpüp başına koydu ve aslanlar gibi mücadeleye devam etti. Kritik müdahaleleriyle izleyenleri hayran bırakan futbolcumuz Fransız yıldızlara geçit vermedi.