Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom’da gözler cuma günü ligde oynanacak Sivasspor mücadelesine çevrildi. Fatih Terim’in sahaya çıkaracağı kadro da şimdiden merak konusu oldu. Sebebi de berabere biten son Gençlerbirliği maçı sonrasındaki sözleri. Oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray’ın teknik patronu, değişim sinyali de vermiş ve “Olacakları yakında göreceksiniz” demişti. İşte bu sözlerin hayata geçirileceği sınav Sivasspor maçı...

Kulübe hazır

Terim’in gerek yoğun maç trafiğinden gerekse performansa dayalı olarak rotasyona gitmesi beklenirken kesilecek isimlerle de bütün takıma “Kimse vazgeçilmez değil” mesajı verilecek. Gençlerbirliği maçındaki oyuna bakılırsa, Mariano, Babel ve Feghouli gibi oyuncular kulübeye daha yakın görünüyor. Millî arada yedek oyuncularla yakından ilgilenen Terim’in Emre Mor, Ömer Bayram, Şener ve Âdem Büyük’e şans verebileceği ifade ediliyor.

TAYLAN GELİYOR

Sezon başı transferlerinden olan ve geniş orta saha kadrosunda şu ana kadar yer bulamayan Taylan Antalyalı, idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Çok çalışan ve sabırla şans bekleyen genç futbolcunun Sivasspor karşısında sonradan da olsa süre alması bekleniyor. Antalyalı’nın henüz süre almadığını ifade edelim.

Falcao’ya gün boyu tedavi

Galatasaray’ın son Gençlerbirliği maçına sakatlığı sebebiyle götürülmeyen Radamel Falcao tedavide... Kolombiyalı forvetin dünü tedaviyle geçirdiği belirtildi. Falcao, Sivasspor mücadelesinde oynamak istese de Fatih Terim’in sonraki maçları da düşünerek risk almayacağı ve tam olarak iyileşirse oynatacağı belirtiliyor.