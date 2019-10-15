Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fenerbahçeli Vedat Muriç'nin gol attığı maçta Kosova, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın konuğu Karadağ'dı. Ev sahibi etkili başladığı maçta 10'da Rrahmani ile öne geçerken 34'te Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Kalan sürede başka gol olmazken Kosova puanını 11 yaparak kupaya katılma umudunu sürdürdü.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ

24 yaşındaki golcü ligde geride kalan 7 haftada maç başına 4.6 hava topu kazanırken, 250 isimlik listenin 16. sırasında yer aldı.

Listenin ilk basamağında 8.3'lük oranıyla Deportivo Alaves'ten Joselu yeralırken onu West Ham'dan Haller (7.1) takip etti. 24 yaşındaki Vedat Muriqi Süper Lig'de ise sadece İttifak Holding Konyaspor'dan Mustapha Yatabare'ye geçilerek ikinci sırada yer aldı. Malili forvet de takımının oynadığı tüm maçlarda görev alırken maç başına 5 hava topu kazandı.