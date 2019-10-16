Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. maç gününde İsveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Friends Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İsveç, 50. dakikada Marcus Berg'in golüyle öne geçti. İspanya, 90+2. dakikada Rodrigo ile eşitliği sağladı. Bu sonucun ardından İsveç, puanını 15'e yükseltti. Grup lideri İspanya ise 20 puana çıktı ve EURO2020 finallerine katılmayı garantiledi. İsveç, bir sonraki maçında 1 puan gerisindeki Romanya'ya konuk olacak. İspanya ise sahasında Malta ile karşılaşacak.