Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO2020 Elemeleri J Grubu 8. maç gününde Yunanistan ile Bosna Hersek Atina Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Yunanistan, 30. dakikada Pavlidis ile öne geçti. Bosna Hersek, 35'te Gojak ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Kovacevic kendi kalesine attı.

Bosna Hersek'te Riad Bajic, Hodzic'in yerine 71. dakikada oyuna dahil oldu. Edin Visca ise yedek kulübesinde bekledi.

Bu sonucun ardından Yunanistan, puanını 8'e yükseltti. Bosna Hersek ise 10 puanda kaldı ve EURO2020 şansını zora soktu.

Yunanistan, bir sonraki maç gününde Ermenistan'a konuk olacak. Bosna Hersek ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.