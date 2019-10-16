Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon ortalıkta görünmeyen devre arasının flaş transferi Tolgay Arslan çarpıcı açıklamalar yaptı. Sadece 2 maçta toplam altı dakika forma giymesinin yaşadığı sakatlıktan kaynaklandığını vurgulayan Tolgay, “Takımdan altı hafta uzak kaldım. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Tam hazır olmadan sahaya çıkmak istemedim” dedi. “Kendimi iyi ve çok güçlü hissediyorum” ifadesinde bulunan Tolgay “Artık gerçek performansımı sahada göstermek istiyorum” diyerek Ersun Yanal’dan forma istedi. Millî arada çok iyi çalıştıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu “Antalya karşısında küçük bir kaza geçirdik. Ama kimsenin şüphesi olmasın, hedefimiz Denizli’den üç puanla dönmek. Biz kendimize inanıyoruz” diye konuştu.

Dörtte dört yapacağız

İlk altı haftadaki zorlu fikstürü iyi atlattıklarını belirten Tolgay Arslan “Antalya maçını kazansaydık her şey çok daha güzel olacaktı” derken “Fenerbahçe’de hedef her zaman şampiyonluktur ve biz de adım adım bu hedefe doğru gideceğiz. Millî araya kadar olan dört maçta hedefimiz 12 puan” iddiasında bulundu. Kâbus gibi bir sezonun ardından çok iyi bir ortam yakaladıklarını vurgulayan Tolgay “Bu çok önemliydi. Karakterli bir takımımız var. Herkes birbiriyle samimi. Bu hava bizi başarıya taşıyacaktır” diye konuştu. Tolgay, Emre için ise “O gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Sahada patron gibi. Herkes onun sözünü dinliyor ve saygı duyuyor. Onun varlığı en büyük avantajımız” dedi.

Göreve hazır

Denizli maçının hazırlıklarını dün çift idmanla sürdüren Fenerbahçe, sabah salonda, akşam sahada çalıştı. Önceki gün tedavileri tamamlanan ve takıma katılan Hasan Ali, Rodrigues ve Moses’ın sıkıntısız bir şekilde çalışmalara devam etmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Tek eksiği maç kondisyonu olan Hasan Ali, Ersun Yanal’dan forma isterken, Rodrigues de geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti. Her iki oyuncunun da Denizli karşısında ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor.

Forma bereketi

Fenerbahçe’de forma satışları 100 bin barajını aştı. Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle çubuklu formaya rağbet ederken satışların yüzde ellisi bu ürün üzerinden gerçekleşti. En çok Kruse, Muriç ve Emre’nin forması tercih edilirken ciro 25 milyona lirayı buldu. Sezon sonuna kadar en az 300 bin forma satılması bekleniyor.

Muriç'e yakın markaj

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Elif Elmas gibi Fenerbahçe’den ziyade millî takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio’nun yakın takibinde. Avrupalılar, devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak üzere teklif hazırlamaya başladı. Ancak sarı-lacivertlilerin astronomik bir rakam olmadığı sürece Muriç’i satma düşüncesi yok.