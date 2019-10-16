Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay-yıldızlıların Fransa maçından sonra da yaptığı asker selamını Alman Bild gazetesi Nazi selamına benzetti. Bunu Bulgar taraftarların İngiltere maçında yaptığı Nazi selamıyla kıyaslayan Bild, çirkin yakıştırmada bulundu. Ancak gazete, Fransızların golcüsü Antoine Griezmann’ın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğundaki seremonide Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u asker selamıyla karşılamasına ise hiç değinmedi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, millî futbolcularımızın asker selamı vermesi sebebiyle UEFA’ya Türkiye’ye müeyyide uygulaması yönünde çağrıda bulundu. Bu talep anında karşılık buldu.

Çifte soruşturma

UEFA, Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Fransa maçlarında oyuncularımızın verdiği asker selamı için inceleme başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Etik ve Disiplin müfettişliği futbolcuların 'provokatif politik davranış' hareketinden ötürü disiplin soruşturması başlatmıştır" denirken TFF'den yazılı savunma istendi.

UEFA’ya Griezmann’lı cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Griezmann’ın asker selamına ses çıkarmayanlar, millî futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. UEFA’yı basiretli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

UEFA'YA DEVLER LİGİ MEKTUBU

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı 30 Mayıs 2020'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için UEFA'ya mektup göndererek talepte bulundu. UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva daha önce böyle bir gündemleri olmadığını söylemişti.