Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok değil bir sene evvel Mircea Lucescu ile UEFA Uluslar Ligi’nde bir galibiyet, üç mağlubiyetle küme düşen Türkiye, Şenol Güneş’le açtığı beyaz sayfayı zaferlerle doldurmaya devam ediyor. Son dünya şampiyonu Fransa’yı Konya’da evire çevire 2-0 yendikten sonra Stade de France’ta yapılacak maç, Fransızlar için ‘intikam’, bizim için ise ‘liderlik’ mücadelesi anlamını taşıyordu. Arnavutluk’u son dakika golüyle de olsa geçen ay-yıldızlılar, 1-1’lik sonuçla Fransa’ya da boyun eğmemiş, asker selamını bu defa da St. Dennis’te çakmıştı!

İlklerin hocası

Böylece grubundaki 8 maçında 6 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir yenilgiyle tartışmasız liderlik koltuğunu ele geçiren ay-yıldızlılar Avrupa’nın da gündemine oturdu. Bu başarıda şüphesiz ki en büyük pay; teknik direktör Şenol Güneş’in… Türk futbolunda birçok ilke imza atan Şenol Hoca, gruptan lider gidebilirsek yeni bir ilki daha başarmış olacak. Türkiye’yi 2002’de dünya üçüncüsü yaptığında “Ama hiç Avrupa takımlarıyla karşılaşmadık ki” denilerek dudak bükülen, Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde namağlup bir üst tura çıkardığında “Grubu kolaydı” yakıştırmalarına maruz kalan Güneş, bu defa da son dünya şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta millî takımı şahlandırmayı başardı genç talebeleriyle…

Tabela özetliyor

İstatistikler, Güneşli takımın başarısını ortaya koymaya yetiyor. Grupta 8 maçta 19 puan toplayan ay-yıldızlı takım, rakip kalelere 16 gol bırakırken kalesinde sadece üç gol gördü. Millî takım yüzde 80 kazanma oranı yakalarken maç başına iki gol ortalaması tutturdu. Yenilen gol ortalaması ise 0,4 olarak tabelaya yansıdı. Dahası, Güneş göreve geldikten sonra çıktığı 10 maçın 8’ini kazanan millî takım, aynı sayıda galibiyeti daha önceki toplam 26 karşılaşmada alabilmişti. Hepsinden önemlisi millî takım bir yıl öncesine kadar daha çok izlenen, daha çok sahiplenilen ve daha çok gurur duyulan bir takım olmayı başardı…

Genç nesil Luce’nin eseri mi?

Mircea Lucescu, millî takımı bıraktıktan sonra verdiği bir demeçte “Benim 2. Lig’den keşfettiğim Zeki, Fransa’ya gitti. Merih’i 21 yaşında ben oynattım” demişti. Oysa ‘Ben oynattım” dediği Merih’e bir hazırlık maçının son beş dakikasında forma vermişti. Zeki Çelik ise Mart 2018’de millî olurken Temmuz 2018’de Lille’e gitmişti. O zaman kadar da millî takımda sadece bir dakika oynadı. Fransa maçının kahramanı Mert ise Lucescu’nun yüzüne bakmadığı bir isimdi. Uğurcan, Dorukhan, Merih, Mert, Zeki, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı da Ümit Millî Takım’da oynayan isimlerdi.

Türk duvarı!

Türkiye’nin müthiş futbolla Fransa’dan bir puan aldığı maçta, stoperlerimiz Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü rakiplerine geçit vermedi. Leicester City formasıyla sezona harika başlayan Çağlar, Merih Demiral ile olan fotoğrafını Twitter’dan “Turkish Wall” (Türk Duvarı) notuyla paylaştı.

Hırs mücadele azim!

Son dönemde yakaladığı çıkışla Juventus’a transfer olan Merih Demiral, Fransızları da kendine hayran bıraktı. Fransa-Türkiye maçına geniş yer ayıran France Football sert ve hırslı oyunu için “Vahşi Merih” benzetmesi yaparken “Ben Yedder ve Coman’a adım attırmadı” dedi. Öte yandan Juventuslular, Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi için #DemiralOut tagı başlattı.