Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim’in kupaları saymakla bitmez. “Bir UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 TSYD Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası” gibi. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren ve 11. sezonunu yaşayan tecrübeli teknik adam tepkili ama karamsar değil. Tepkinin sebebi belli; sahadaki oyun, alınan neticeler ve haliyle puan sıralamasındaki durum. Umutlu olmasının sebebi de en kötü durumda bile bir çıkış yolu bulması...

En kötüsü A.Gücü

G.Saray tarihinde yeri çok farklı olan tecrübeli teknik adam kariyeri açısından en dip yaptığı dönemi yaşıyor. O da Süper Lig bazında maç başına puan ortalaması. Fatih Hoca, geride kalan 7 maçtaki 1,43’lük puan ortalamasını bugüne kadar hiç görmedi. Terim 2003-04 sezonunda 1.56’lık bir ortalama tutturmuştu ki şu anda onun bile gerisinde. İmparatorun kariyerinde en düşük puan ortalaması ise ilk takımı olan A.Gücü’nün başında (1987-88) 1,24’lük durum.,

TERİM’İN GALATASARAY’DAKİ SÜPER LİG KARNESİ

SEZON MAÇ G B M P.ORT.

1996-97 34 25 7 2 2.41

1997-98 34 23 6 5 2.21

1998-99 34 23 9 2 2.29

1999-00 34 24 7 3 2.32

2002-03 34 24 5 5 2.26

2003-04 26 11 8 7 1.58

2011-12 34 23 8 3 2.26

2013-14 5 2 3 - 1.80

2017-18 18 14 1 3 2.39

2018-19 34 20 9 5 2.03

2019-20 7 2 4 1 1.43