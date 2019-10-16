Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pazar günü yapılacak seçim öncesinde Beşiktaş’ta ortalık kızışmaya başladı. Kongrenin güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, görev yaptığı dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lig Radyo’ya konuşan Çebi “Şenol Güneş ile eskiden beri gelen dostluğumuz var. Çok başarılı biridir. Çok çalışkan ve disiplinlidir. Kararlılıkları vardır. Ben hep kendisinin yanında oldum ve destek verdim” dedi. Görev yaptığı 6,5 yıllık dönemin son 1,5 yılında büyük sıkıntılar çektiğini belirten Çebi “Düzen bozuldu. Farklı bir yola doğru dönüldü. O yolda ben olamazdım ve ayrıldım. Katkı vermek istememe rağmen uzak tutuldum. Ne transferlerde görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. Ama Avrupa’da namağlup yürüyen takıma zarar vermemek ve Şenol Hoca’nın yanında durmak adına son 1,5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler Sayın Başkan’ı bir şekilde maalesef o yola soktu” sözlerini kullandı.

Adalı’ya tepki

Süleyman Seba’dan sonra Beşiktaş’a gelen başkanların artık kendilerinin içinden birilerini destekleyerek yürüdüğünü ifade eden Çebi “Maalesef böyle bir düzen kurulmuş vaziyette. Bu düzen benim orada katkı vermemi istemedi. Beşiktaş’ın bu düzenin içerisinden çıkarılması gerekiyor” diye konuştu. Öte yandan yönetimde bulunan ve başkan adayı olan Serdal Adalı’nın görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Ahmet Nur Çebi “Kulüp personelinin hepsi Adalı’ya çalışıyor. Şu an yönetimde o var çünkü. Benim başkan olmam hâlinde herkesi kovacağımı söylüyorlar” diye konuştu. Çebi ayrıca, Adalı’nın son yedi yılı inceleme fikrini pozitif bulduğunu belirterek “Ama lütfen üç sene daha ilave edelim, 10 yıl olsun. Kendisini de bu döneme katalım dedi.

ORMAN'DAN İNCİLER

* “Önemli olan benim geçmişim değil, Beşiktaş’ın geleceğidir. Burada yaptıklarımızı zaten tarih yazacaktır. Beşiktaş başkanına sahip çıkılmadığı için görevimi tamamlıyorum”

* “Seçim bittikten bir gün sonra herkes seçim çalışmalarına başladı. Beşiktaş camiasını, kanaat önderlerini topladım, ‘Yapmayın, etmeyin kulübe hizmet edelim” dedim ama anlatamadım”

* “Beşiktaş’ın en kötü gününde ‘Şimdi değilse ne zaman’ diyerek bu işe başladık ve Beşiktaş tarihinin en büyük yatırımlarını yapan yönetim olduk. Bunu sadece stat olarak söylemiyorum”

* Başkan olduğumda en mutlu olduğum an stadı açmaktı. Şampiyon olduğumuzun ertesi günü büyük problemlerle uğraştım. Şampiyonluğun keyfini sürecek bir durumum olmadı”

* Ömrümün 10-12 senesini Beşiktaş’la harcadım. Biraz daha kendime, arkadaşlarıma ve aileme harcamak istiyorum. Stres yaşamadan maçlara gidip taraftarlık yapmayı özledim”

* “Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm ama Beşiktaş’ın yapılandırması vardı. Bir de belki bu söylenen yalanlar son dönemim olduğu için kesilir diye düşündüm”

* “Abdullah Avcı çok önemli bir teknik adam. Ankaragücü maçımız var ve inşallah kazanırız. Ondan sonra da Galatasaray geliyor. Bu iki maçı alırsak sıralamadaki yerimiz çok değişir”

* “Devir değişti. Süleyman Seba iyi ki bu dönemlerde başkan değildi. Sosyal medyada edilen hakaretleri, cep telefonlarında grup kurulup küfredilmesini kaldıramazdı”

* “Takım penaltı atıyorken yönetime, bana, Burak Yılmaz’a laflar söyleniyor. 100-200 kişi deniyor ama ben suskun çoğunluğa kırgınım. Geriye kalan 39 bin 800 kişi nerede?”

Güneş benim irademle çalıştı

Beşiktaş’ta göreve veda etmeye hazırlanan Başkan Fikret Orman, son defa basın toplantısı düzenledi. Duygusal anların yaşandığı toplantıda Orman’ın gözlerinin dolduğu görüldü. Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine değinen Orman “Kendisi benim ağabeyimdir. Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi bir ekip değildi. Güneş, benim irademle Beşiktaş’a hocalık yaptı. Kimse kimseyi isteyip istememe durumuna sahip değil” sözlerini kullandı. Çebi bu sözlerin ardından bir açıklama daha yaparak “Net söylüyorum; ben Şenol Hoca’yla ekiptim” dedi.