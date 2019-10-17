Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî ara sonrasında kritik sınavlara çıkacak Trabzonspor için 10 günlük süreç çok mühim. Karadeniz ekibi ligde Gaziantepspor, ardından Avrupa Ligi’nde Krasnodar ve sonrasında da yine Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak. 19 Ekim Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Gaziantep mücadelesi hem ligdeki konum ve puanlama hem de Krasnodar müsabakası öncesi “moral” özelliğine sahip. Bu maçtan alınacak bir galibiyet takımı havaya sokacak.



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24 Ekim Perşembe günü ise Rus ekibi Krasnodar ile yine iç sahada karşılaşacak olan bordo-mavililer galip geldiği takdirde gruptan çıkma iddiasını sürdürecek. Bir puanla üçüncü sırada bulunan Ünal Karaman’ın takımının umutlarını sürdürebilmesi için mutlak kazanması gerekiyor. Ardından da Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Karadeniz ekibi ligdeki yerini sağlama almaya çalışacak. Hedef üç maçı da kayıpsız geçmek.



Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor sevgisini aşılamak üzere sosyal projelere devam etti. Araklı Değirmencik İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere Trabzonspor forması ve çeşitli hediyeler verildi.