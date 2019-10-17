Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ama son yaptığı uygulama ayrılığı ve ayrımcılığı gösterdi. İki ayrı zamanda yapılan aynı eyleme karşı farklı tavır takınmasından bahsediyoruz. EURO 2020 elemelerinde cuma günü önce Arnavutluk ile İstanbul’da karşılaştık. Uzatmada gelen gole reaksiyonumuzu da sınırımızda Suriye bölgesinde bulunan Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğe selam göndererek yaptık. Ve UEFA, bu konuda soruşturma yapılmasına gerek duymamış ve gol sevincini (asker selamını) yorumlamamıştı. Sadece üç gün sonrası. Sadece yer, zaman ve rakip farkı var.



> Onlara yok bize var!

Ay-yıldızlı ekibimiz bu defa Fransa ağlarına gol atıp asker selamını tekrarladı ve Mehmetçiği hatırlattı. Gelin görün ki aynı UEFA’nın tavrı da farklılaştı. A Millî Takım’ın bu eylemi için soruşturma başlatıldı. Üç güne göre değişim gösteren bu davranış tutarsızlığı belgeledi. Kaldı ki, asker selamına benzer siyasi selamları veren de tek biz değildik. Uluslararası alanda birçok ülkede ve kulüplerde oyuncuların benzer selamları (Griezmann, Mandzukic, Adebayor gibi isimler) vardı. Ne bir soruşturma açıldı ne de inceleme. UEFA, kurallara göre değil Avrupa’da bazı siyasilerin ve medyanın baskısına göre girişim yaptı.







ERDOĞAN:

Ceza veremez, en fazla kınayabilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın, A Millî Takım futbolcularının Fransa maçındaki asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasını değerlendirip “Doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Macron ile ilgili böyle bir şeyi oldu. Griezmann’a bir şey mi yaptılar? Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınayabilirler” ifadesini kullandı.





Şahin’e destek

Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya’daki kulübü St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile buluştu. Ay-yıldızlı formanın hediye edildiği Şahin, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

En iyi on birde

Fransa maçının iyilerinden olan millî oyuncularımız Mert Günok ve stoper Merih Demiral, UEFA tarafından haftanın en iyi on birine seçildi. EURO 2020 elemelerinde haftanın takımı şöyle: Mert, Semenov, Merih, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski.