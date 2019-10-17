Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü’nün başkan adayı Ahmet Nur Çebi, dün Beylerbeyi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hedeflerini ve projelerini anlatan Çebi, kongrede en önemli rakibi olarak gösterilen Serdal Adalı’yı eleştirmeyi es geçmedi. Kulübün 19 yıldır aynı mantıkta insanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Çebi, “Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu anladım. Serdal Adalı’yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre, yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum” dedi. Adalı’nın son yedi yılı denetleyeceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Çebi, “Bebe, Alves gibi oyuncuları kaça transfer ettiğini ve ne kadar süre aldıklarını anlatsın. Önce kendi hesap versin. Yedi yılı on yıla çıkaralım. Bunu denetleme kurulundan isteyeceğim. Bakalım ne cevap gelecek” dedi.



> Adalı’dan cevap

Bu sözlere Serdal Adalı’nın cevabı gecikmedi. Ahmet Nur Çebi’nin camiayı ayrıştırmaya çalıştığını söyleyen Adalı, “Son 7 seneyi incelerim lafını Fikret Orman talep etti. Ben son 1.5 senede vardım. Benim de içinde olduğum yönetimin incelemesini kendisi yaptırdı. Açıklasaydı o zaman. Niye açıklamadı? Hesap soracağız, inceleteceğiz dediler. Ahmet Nur Çebi de ikinci başkandı. Madem bir şey varsa neden açıklamadı? Çebi’nin sözlerini dinleyince üzüldüm, hayrete düştüm. Önceki seçimde sayın Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi bana karşı birlikte seçime girdiler. O zaman yok muydu? Yeni mi çıktı hazır kıtalar? Beşiktaş camiası zeki bir camiadır. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Kurulunun zekasıyla dalga geçiyor ve çok yanlış yapıyor” dedi. > Murad Tamer



BAŞKAN FİKRET ORMAN’A...

Hakkımı helal etmiyorum!

Ahmet Nur Çebi yönetimde iken son bir buçuk senede çok üzüldüğü olaylar yaşadığını anlatarak “Şampiyonluklarda geçen emeklerimin hiçe sayılması, Şenol Güneş’le ekip olmadığımı söylemesi sebebiyle Fikret Orman’a hakkımı helal etmiyorum. Ne bir telefon ne bir bayram mesajı göndermedi” dedi. Fikret Orman ise Çebi’nin sözleri için “Seçim polemiklerine girmek istemiyorum. Cevap vereceğim şeyler olursa veririm. Lafımı esirgemem” diye konuştu.



TEKİN OKTAY YEMEĞE ÇAĞRILMADI

Size afiyet olsun!

∂ Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, dört adaylı seçim öncesi bir davet verdi. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve İsmail Ünal yemekte bir araya geldiler. Divan Kurulu bu buluşmaya bir diğer aday Hürser Tekinoktay’ı davet etmedi. Davet edilmeyen Tekinoktay, sosyal medya hesabından tepkisini “Afiyet olsun. Demek Londra’da işler böyle yürüyor” diyerek dile getirdi.



ABDULLAH AVCI’YA

Ocak ayına kadar kredi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili görüşlerini paylaşan Çebi “Seçilirsek ocak ayına kadar takımın nereye geldiğine bakacağız. Hoca bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni zaten yapacaktır” dedi.



G.SARAY DERBİSİNE DE ZOR

Gönül iki hafta yok

Siyah-beyazlılar Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Ruiz, N’Koudou ve Gökhan Gönül katılmadı. Sol arka adalesinde problem bulunan Gönül iki hafta takımdan uzak kalacak. A.Gücü ve Braga maçlarında forma giyemeyecek olan tecrübeli sağ bekin G.Saray derbisine de yetişmesi zor görünüyor.



ÇEBİ’DEN İNCİLER

∂ “Birinci vazifem yozlaşmaya başlayan değerleri bu kuruma geri getirmek. Unutturulmaya çalışan değerlerimiz var. Biz bir değerler manzumesine âşık olduk”

∂ “Hırslarımızla hareket etmeyeceğiz, camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın bir kuruşu için bir saat değil bir ay düşünerek karar vereceğim”

∂ “Beşiktaş’ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardır süre geliyor. Bunu Beşiktaş’a yakıştırmıyorum. Blok oylar varsa gelin bunları bir şekilde halledip çözelim”

∂ “Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Hedefim borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir Beşiktaş. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum”

∂ “Tüzüğe ‘Beşiktaş’ı başkan idare eder ancak yetkilerini yönetimle paylaşır’ diye madde eklemeyi düşünüyorum. Başkan-CEO tarzı Beşiktaş’a fayda getirmez”

∂ “Yedi sene evvel de geldiğimde kulüp bugünkü kadar sıkıntıdaydı. Kasaba, manava gidip tek tek konuştuğumu hiç unutmuyorum. Yine istekli ve arzuluyum”