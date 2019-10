Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Sezona Hasan Ali şokuyla başlayan sarı-lacivertliler önce Moses'ı arkasından Isla ve Rodrigues'i kaybetmişti. Millî arada ise Nabil Dirar ameliyat masasına yatarken, Emre Belözoğlu da kaburgasından sakatlanmıştı. Hasan Ali, Moses ve Rodrigues'in takıma dönmesinin sevinci Emre'den gelen iyi haberle katlandı. İlk bilgilerde kaburgasında kırık olduğu söylenen Kaptan'ın dört hafta formasından uzak kalması bekleniyordu ki, durumun o kadar ciddi olmadığı ortaya çıktı. Kaburgasında çatlak olan Emre, ağrıları devam ettiği için Denizli deplasmanında riske edilmeyecek. Ancak sonrasında tecrübeli yıldızın oynamasına engel bir durum yok.



> Yanal risk istemiyor

Bu olumlu gelişmelere rağmen teknik direktör Ersun Yanal’ın moralini Max Kruse bozdu. Yaklaşık iki gündür kasık bölgesinde ağrıları olan Alman yıldızın durumu net değil. Sağlık heyeti, Kruse’yi Denizli’ye yetiştirmek için yoğun mesai harcarken Yanal da Miha Zajc’a sarıldı. Ersun Hoca, Kruse’nin yetişememesi hâlinde Sloven oyuncuyu ilk on birde sahaya sürecek. Yapılan kontrollerde Kruse’nin durumunun çok ciddi olmadığı tespit edilmesine rağmen, daha uzun süreli bir sakatlıktan çekinen Yanal’ın Alman yıldızı dinlendirmesi bekleniyor. Geride kalan yedi haftada ilk on birin değişmezi olan Max Kruse, gol beklentilerini karşılayamasa da yaptığı dört asistle önemli katkı sağlamıştı.



YANAL’DAN YENİ HEDEF​

Dört maçta on iki puan

Göreve geldiği günden beri herkesin beynine şampiyonluk inancını aşılamaya çalışan Ersun Yanal, oyuncularına dört maçlık seri hedefi koydu. Antalya mağlubiyetinin planlarını sekteye uğratmasına izin veremeyeceklerini belirten Yanal “Bir iş kazası yaşadık ama geride kaldı. Önümüzdeki dört maçta 12 puan toplamak suretiyle millî araya lider gireceğiz. Ben size inanıyorum” diye konuştu.



MİLLÎ COŞKU

Muriç çok farklı

Sezona fırtına gibi başlayan Vedat Muriç ilk iki haftada iki gol kaydetmiş sonra hız kesmişti. Toplamda üç golle takımın en skoreri olan Muriç Kosova formasıyla çıktığı son dört maçta da fileleri havalandırdı. Muriç’in millî takım performansı dikkat çekerken Fenerbahçe’deki düşüşü kanat oyuncularının yaşadığı sakatlıklara bağlandı.



DENİZLİ HAZIRLIĞI

Pas ve taktik çalışma

Denizli’ye bilenen F.Bahçe’nin dünkü idmanında futbolcular pas, çift kale ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Millî takımdan dönen Deniz ve Ozan Tufan takıma katılırken, Muriç düz koşu yaptı. Grip olan Altay ve Harun antrenmanda yer almadı. Nabil Dirar ile Emre Belözoğlu’nun tedavileri devam ediyor.



ALMANLAR KAPIDA

Altay’a talip var

Fenerbahçe forması altında kısa sürede büyük işlere imza atan Altay’a Schalke ve Rennes talip oldu. Kalecisi Nübel’in dev kulüplerden teklif alması üzerine arayışa giren Alman ekibi, 21 yaşındaki Altay’ı gözüne kestirdi. Fransa’dan Rennes’in de Altay için girişimlere başladığı öğrenildi. Genç kalecinin 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.