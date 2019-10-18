Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ozan Tufan’ın Bursaspor’da başlayan futbol macerası, Millî takıma seçilme ve henüz 19 yaşında 7 milyon avro gibi astronomik rakama Fenerbahçe’ye transfer olmakla devam etmişti. Ancak Ozan, sarı-lacivertli forma altında geçirdiği 3,5 sezonda bir türlü beklentileri karşılayamadı. Saha içindeki tartışmalı futboluna bir de özel hayatındaki sansasyonlar eklenince kadro dışı bırakılan genç yetenek nihayetinde soluğu Alanyaspor’da aldı. İşte asıl hikâye bunda sonra başladı. Kendisine sunulan son şansı iyi değerlendiren Ozan, Sergen Yalçın’ın hocalığında âdeta küllerinden doğdu ve önce millî takıma ardından Fenerbahçe’ye geri döndü. Bu sezon Ersun Yanal’ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan’ın adı artık Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı.

Emre amadeyim

Ama Ozan Tufan’ın önceliği Fenerbahçe. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan, kendisine gelen tekliflerle ilgili kulübü bilgilendirirken “Benim önceliğim Fenerbahçe. Buraya borcumu ödemekte kararlıyım. Eğer bir gün ayrılacaksam da bu tamamen kulübümün çıkarları doğrultusunda olacak” dedi. Şu anda Fenerbahçe’nin başarısından başka bir düşüncesi olmadığını belirten millî yıldız “Camiaya verdiğimiz bir şampiyonluk sözü var. Takım olarak kenetlendik ve bunu başarmak için elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Ben de bu başarıda pay sahibi olmak istiyorum. Nerede olduğumun önemi yok. Ön libero, sağ bek, sağ açık ya da başka bir mevkii. Hoca’m istesin yeter” açıklamasında bulundu.