Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde halef selef buluşması gerçekleşti. A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde her iki teknik adamın da birbirleri hakkında açıklamaları olmuştu. Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonki Beşiktaş’ın futbolunu eleştirmiş, Şenol Güneş de bunun üzerine “O benim öğrencim. Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum” demiş ancak Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz’ün beklediği seviyede olmadığını dile getirmişti. Yaşanan bu ufak çaplı gerilimin ardından dün gerçekleşen ziyaret oldukça sıcak bir havada geçti. Her iki çalıştırıcı, Beşiktaş’ın durumu ve Türk futbolunun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Takım toparlanıyor

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezona iyi bir başlangıç yapamayan meslektaşına tavsiyelerde bulunurken geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Beşiktaş’ta görev yapmanın zor olduğunu belirten Güneş “Finansal sıkıntılar, kamuoyu baskısı hep olacak. Ama Beşiktaş çok güçlü bir camia ve sen de bu gücü arkana aldığında çok başarılı olacaksın. Çünkü senin teknik adamlığın bu zorlukların üstesinden gelecek seviyede. Yavaş yavaş takım da toparlanıyor zaten” diyerek moral verdi. Avcı’nın da görüşmede “Siz Türk futbolu için büyük bir değersiniz. Yanımızda bulunmanız bizim için çok önemli. Size kapımız her zaman açık. Düşünceleriniz bizim için çok değerli” sözlerini kullandı.

Ünal, Adalı lehine çekildi!

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Ünal, listelerin teslim edilmesinden bir saat önce Serdal Adalı lehine seçimden çekilme kararı aldı. Ünal yaptığı açıklamada, “Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum” dedi. Bu açıklamadan sonrası İsmail Ünal’ı listesine dâhil etmeyi düşünen Serdal Adalı, kendi ekibinden gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Adalı bunun üzerine Ünal’ın ekibinde olan Emin Önal’a listesinde yer verdi. Diğer adaylar Ahmet Nur Çebi ile Hürser Tekinoktay da listelerini Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’e teslim etti.