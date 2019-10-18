Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın transferin son gününde Celta Vigo’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Sarı-kırmızılıların çok şey beklediği genç isim hem verilen fırsatları iyi kullanamadı hem de futbolundan çok özel hayatıyla gündeme geldi. Teknik direktör Fatih Terim, Emre’yi kazanmak için büyük çaba harcarken genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Eksiklerin çok olduğu bir dönemde ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan Terim genç oyuncuya “Sivasspor maçında seni on birde oynatmayı düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirmeni istiyorum. Tamamen futbola odaklan ve kabiliyetlerini sergile” ifadelerini kullandı.

Yapamazsan dönersin

Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve mesajlarla gündemde olan Emre de Terim’e beklentileri karşılaşacağına dair söz verdi. Nordsjaelland formasıyla oynadığı futbolla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran ve 2016’da önce Borussia Dortmund’a, ardından da 2017’de Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, oyuncuya son olarak Fatih Terim’in şans vermesi camiada takdirle karşılanmıştı. Florya’dan gelen haberlere göre Emre Mor’un özel hayatı sebebiyle teknik heyet tarafından daha önce de uyarıldığı, verilen bu şansı değerlendirememesi durumunda köprülerin atılacağı ifade edildi.

Real’i yenebiliriz

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Florin Andone, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynayacağı maç hakkında konuştu. Galatasaray taraftarının Avrupa’nın en ateşli taraftar topluluklarından biri olduğunu ifade eden Andone “Galatasaray taraftarı statta inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor ve bu durum PSG’nin işini zorlaştırdı, Real Madrid’in de işini zorlaştıracak. İmkânı olan bir gün mutlaka İstanbul’a gelip maçımızı izlesin” dedi.

Zafer yaşatmak istiyoruz

G.Saray’ın Türkiye’de Real Madrid ve Barcelona’ya eş değer olduğunun altını çizen Andone “G.Saray çok büyük bir kulüp ve taraftar kitlesi olarak da Real ve Barcelona ile benzerlikler taşıyor” dedi. R. Madrid ile oynayacakları maçın çok zorlu geçeceğini belirten Andone “Real’e karşı daha önce pek çok maça çıktım. Taraftarımıza büyük bir zafer yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.