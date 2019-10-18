Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
Yarın:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)