Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’e ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle başlayan Göztepe, son 5 haftada oynadığı maçlardan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. Ligde oynadığı ilk 4 maçta gol atamayan İzmir ekibi, son 3 maçta 6 kez fileleri havalandırarak şanssızlığını kırmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce Kayserispor’u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 9 puanla 11. sırada yer alıyor.

Napoleoni, Mosorro ve Soner Başakşehir’e karşı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Göztepe’nin Başakşehir’den kadrosunu kattığı Napoleoni, Mosorro ve Soner Aydoğdu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Üç oyuncu da sezon başında geldiği Göztepe’de, başarılı performansları ve takıma hızlı uyum sağlamalarıyla dikkat çekerken eski takımları Başakşehir karşısında gösterecekleri performans merak konusu oldu.

Kazanan kadroda değişiklik beklenmiyor

Hafta içinde forma sponsorluk anlaşması programında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başarıyı yakalayan kadroda değişiklik yapmak istemediğini söylemişti. Maç öncesi Göztepe’de stoper Titi, sarı kart cezası sınırında bulunurken, İzmir ekibinin sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Poko, Napoleoni, Mosorro, Serdar ve Jerome.