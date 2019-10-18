Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Sarı lacivertliler koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 pas çalıştı. Son olarak da aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de milli takımda sakatlanan Emre Belözoğlu ve kasığında problem olan Max Kruse'den haber geldi. Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu'nun Denizlispor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtilmişti. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında yer aldı.

Aynı zamanda kasığında problem olan Alman futbolcu da antrenmandaki yerini aldı.

İki futbolcunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. (Fanatik)