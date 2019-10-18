Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray 1 - 0 Sivasspor

22' Galatasaray, Andone'nin nefis golüyle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti!Gol - Florin Andone

Pozisyon 14' Bu kez Sivasspor tehlike oluşturdu! Fernando'nun pasında bir anda ceza alanı içine giren Mert Hakan kaleyi karşısına aldı, vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

10' Galatasaray'da Babel sol kanatta Emre Taşdemir'in koşu yoluna pasını bıraktı. Emre bekletmeden ceza alanı içine ortasını yaptı ancak o bölgede kimse yok.

Pozisyon 5' İlk tehlikeli atak G.Saray'dan geldi! Emre Mor'un pasında sağ kanatta çizgiye inen Şener Özbayraklı'nın arka direğe ortasında Babel çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top auta çıktı.

1' Karşılaşmaya konuk ekip Sivasspor başladı.

Sivasspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i

Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.