Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılılar kötü seriyi de bitirdi. Galatasaray, geride kalan süreçte 3 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Cimbom; Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Club Brugge ile berabere kalıp, Paris Saint Germain'e ise mağlup olmuştu.