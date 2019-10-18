Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yaz transfer döneminde İngiltere’nin Brighton & Hove Albion takımından kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Florin Andone golle tanıştı. Sivasspor maçıyla birlikte 4. maçına çıkan Andone, 22. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılarla ilk kez gol sevinci yaşadı. Başarılı golcü 42. dakikada penaltıyı da gole çevirerek ikinci golünü kaydetti. Andone, penaltı pozisyonunda da Appindangoye’nin müdahalesi sonucu yerde kalmıştı.

Sivasspor müsabakasına 11’de başlayan Rumen golcü, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 164 dakika süre aldı.