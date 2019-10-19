Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 8. haftasında 3-2 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası oyuncularına eleştirilerde bulundu. Defansta hatalar yaparak gol yeme alışkanlıklarının olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Savunma oyuncularımızın hataları fazla. Kabul edilmeyecek seviyede. Luyindama’nın sarı kartlı olması da hataları artırdı” dedi. Terim’in fırçasından forvet oyuncuları da nasibini aldı. İki farklı geriye düşen hiçbir takımın ümidini kaybetmeyeceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Rakibin umutlarını kırmak için girilen pozisyonlarda golü atacaksınız. Ancak forvet oyuncularımız bu fırsatları değerlendiremedi” dedi. Fatih Terim taraftarların sarı-kırmızılı futbolculara tepki göstermesini de eleştirdi.



> Andone’ye övgü

Taraftarın kendilerinin en önemli itici gücü olduğunu belirten Terim, “Seri kaleye geri pas yapsa da, kızılacak bir şey yapsa da o anda taraftara ihtiyacımız var. Biz taraftarla iyi oynayabiliriz. Taraftar yanımızda olursa daha önemli işler yapabiliriz. Birkaç top kaybedince Seri’ye kızdılar. Sonuçta kendisi Galatasaray’ın oyuncusu. Forması sarı-kırmızı ise Galatasaraylı taraftarlardan ‘yuh’ beklemem” diye konuştu. İki gol atan Andone’nin performansını da değerlendiren Terim, “Onun adına sevinçliyim. Çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Keşke mümkün olsa da Real Madrid’e karşı çift santrfor oynasak” ifadelerini kullandı.



5 MAÇTA 3 gol

Kone, Aslan’ı seviyor

Arouna Kone, G.Saray’a yine golünü attı. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra 69. dakikada fileleri havalandıran Kone, Sivasspor formasıyla son üç sezonda beşinci defa G.Saray maçına çıktı ve üçüncü golünü kaydetti.



EN İYİ MAÇIYDI

Emre Mor göz doldurdu

Emre Mor dünkü karşılaşmanın iyilerinden biriyidi. Sahanın en çok top kapan ve rakibi en çok eksilten oyuncusu olarak alkış toplayan genç futbolcu maç sonunda, “Galatasaray’da oynamak mükemmel bir his. Baskı beni her zaman motive eder ama kendim motiveyim zaten. Beklentiler yüksek ama ben de karşılığını vermeye çalışıyorum” dedi.



“TÜRK KÜRT KARDEŞTİR”

Harekâta destek

G.Saray taraftarları Sivasspor maçına büyük ilgi gösterirken, açtıkları pankartlarla da Barış Pınarı Harekâtı’na destekleri gösterdi. Tribünlerdeki “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı-2019 Barış Pınarı Harekatı”, “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-i cihandır, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır” ile “Türk Kürt kardeştir, bölücüler kalleştir” pankartları dikkat çekti.



11 - Sivasspor derplasmanda 11 maçtır galibiyete hasret. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmaların altısını kaybederken, beşinde ise sahadan birer puanla ayrıldı.