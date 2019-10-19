Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Olağan Divan Kurulu dün gerçekleştirildi. Kurulda konuşma yapan Ahmet Ağaoğlu TFF’ye mali kriterler konusunda uyarılarda bulunup 2,5 aylık süre kaldığını hatırlattı. Ağaoğlu “Gelir lisans talimatı konusunda biz çok ısrarcı olduk. 31 Haziran’a kadar imzalanıp bildirilmesi konusunda. O zamana kadar imzalandı ancak 1 Ocak 2020 tarihiyle yürürlüğe gireceği UEFA’ya bildirildi. Burada hassas nokta şu; mali kriterlere uyulmadığı takdirde transfer yasağı, puan silme ve küme düşmeye kadar cezalar söz konusu. Trabzonspor buna hazır. Biz haziranda olsun isterdik. UEFA da bunu istiyor” diye konuştu.



> Haksız rekabet olmasın

“Eğer 2020 Ocak ayına geldiğinde henüz hazır değiliz diyenler olursa işte o zaman kıyamet kopar” diyen Ağaoğlu “Bu, başlı başına haksız rekabetin onayı ve adaletsizliğin ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben transferlerde limitlere uyacağım, disipline uyacağım. O limitlerin çok çok üzerinde transfer yapan kulüplerle beni mücadele ettireceksiniz. Nasıl olacak bu? Bu talimat ocak ayında yürürlüğe girmek zorunda. Oradaki yaptırımları TFF uygulamak zorunda. Buna şu anda uyan altı yedi kulüp var. Gevşeklik olursa ilk biz karşı çıkarız” dedi.



Hedef çıkışı sürdürmek

Beşiktaş ve Ç. Rizespor galibiyetleriyle moral bulan Trabzonspor, ligde bugün ağırlayacağı Gaziantep’i de yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor. Takımda sakatlığı bulunan Obi Mikel’in durumu bugün netlik kazanacak.