Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan ve galibiyete hasret kalan Galatasaray için Sivas sınavı çok farklıydı. Hem skor hem de oyun anlamında. G.Birliği karşısındaki mücadeleden rahatsız olan ve gereğini yapacağını ifade eden Fatih Terim, Real Madrid maçını da düşünerek rotasyona gitti. Emre Mor, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı gibi isimler on birdeydi. Maça hızlı başlayan Aslan, 5. dakikada Babel'in kafa vuruşunda direğe takıldı. 20'de Sivasspor çok net iki gol fırsatını değerlendiremedi. Hakan Mert'in şutu önce Muslera'dan döndü. Ardından Fernando'nun şutu üst direkten geri geldi. 22'de ise sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına girerken vuran Andone, perdeyi açtı: 1-0. 41'de yine sahnede Andone vardı. Appindangoya'nın müdahalesiyle yerde kalan Rumen oyuncu penaltıyı ağlara yolladı: 2-0.



> Aslan çok terledi!

İkinci yarıya Fernando yerine Arouna Kone'yi oyuna alarak başlayan ve farkı azaltma çabaları yapan Sivasspor 48'de 10 kişi kaldı. Isaac Cofie, ikinci sarıdan atıldı. Rıza Çalımbay'ın takımını umutlandıran gol ise maçın 69. dakikasında geldi. Emre Kılınç'ın Şener'in arkasına attığı pasa hareketlenen Uğur Çiftçi, sol çizgiden topu içeri çevirdi ve Arouna Kone boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-1. 74'te sahne alan Babel, Konyaspor maçında attığı golün bir benzerini bu defa Sivasspor filelerine gönderdi ve Galatasaray bir kez daha farkı ikiye çıkardı: 3-1. Aslan'ın tam rahatladığını düşünenler ise yanıldı. 84'te ilk golde olduğu gibi sol kanattan gelişen Sivasspor atağında son vuruşu ceza sahasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt yaptı: 3-2.



RUMEN GOLCÜ ÜÇ PUANDA BAŞ ROLÜ OYNADI

Hagi'den sonra ANDONE!

Falcao'nun yedeği olarak transfer edilen Andone dün Sivasspor maçında döktürdü. İlk iki gol de Rumen oyuncunun tamamen bireysel yeteneği ve çabası sayesinde geldi. Galibiyette başrolü oynayan Andone, Galatasaray'ın Rumen efsanesi Gherorghe Hagi'den sonra bir maçta iki gol atan ilk Rumen oyuncu oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Andone, "Gerçekten ihtiyacımız olan 3 puandı. Millî takımdan döndükten sonra çıktığımız ilk maçta üç puan kazanmamız gerekiyordu, bunun özlemi içindeydik. Taraftarımızla birlikte bunu başardık. Ben de goller attığım için mutluyum, umarım bu gollerin arkası gelir" sözlerini kullandı.

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Andone rakip ceza sahasında 9 defa topla buluşurken, üçü isabetli altı şut çekti. Ayrıca bu sezon ilk isabetli şutunda golü buldu.



GOL SONRASI İLGİNÇ HAREKET

Babel attı taraftara kızdı

Geçtiğimiz maçlardaki performansı eleştiri alan ve bu yüzden sosyal medya hesabını kapatan Ryan Babel, Sivasspor ağlarını havalandırmasının ardından tribünlere önce "konuşun konuşun" gibi bir hareket yaptı. Hollandalı oyuncunun takımdaki en iyi arkadaşı olan Ömer Bayram bunu fark eder etmez Babel'i ve takım arkadaşlarını bir araya getirerek tribünleri alkışlattı.

40

Evinde oynadığı son 40 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, ligde devam eden en uzun serinin sahibi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 40 maçta 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.



14

Cimbom'un Sivasspor'a karşı geleneği değişmedi. İç sahada Yiğidolara karşı 13'te 13 yapan sarı-kırmızılılar seriyi 14'e çıkardı.



ÜÇ KRİTİK KURTARIŞ

Kalede Muslera var

Bu sezon her maçta takımı adına "1 numaralı" performans sergileyen Muslera günündeydi. Hafta içinde ikinci kez baba olan Uruguaylı eldiven ilk devrede çok kritik iki kurtarış yaptı. İkinci yarının başında da önemli bir pozisyonu önleyen Muslera, yediği iki golde ise çaresizdi.



ÖZ ELEŞTİRİDE BULUNDU

Ömer derbide cezalı

Gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen Ömer Bayram, "Bana yakışmadı. Konsantrasyonum bozuldu ve üç sarı kartı unuttum" dedi. Beğeni toplayan oyununu da değerlendiren Bayram, "Savaşçı kimliğimden hiç vazgeçmedim" dedi.



ŞENER ÖZBAYRAKLI:

Önemli olan 3 puan

Cezalı Mariano'nun yokluğunda şans bulan Şener Özbayraklı, galbiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "İyi tempoyla başladık ve golleri erken bulduk ama farkı koruyamadık. Sonuçta üç puan bizim için önemliydi. Bunu başardık. İnşallah böyle devam ederiz"...



RIZA ÇALIMBAY

Kırmızı ağırdı

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Cofie'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi. Çalımbay "Ağır birkarar. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken arkadaşının ayağına basıyor. Kasıtlı değil. Bu kadar ağır şekilde kart gösterilmemeliydi" dedi.