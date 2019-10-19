Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcu Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Ağaoglu, genç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulunurken, hazırlanan yer sofrasında birlikte yemek yedi.
Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti
19.10.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç futbolcu Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında yemek yedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : abdülkadir ömür,trabzonspor,ahmet ağaoğlu,
657308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657308.aspx
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2
2
3
-5
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Kasımpaşa
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2
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3
4
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4
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A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
4
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
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2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
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Keçiörengücü
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2
5
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2
11
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Adana Demirspor
8
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2
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10
10
İstanbulspor
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2
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Erzurum BB
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