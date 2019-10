Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Gaziantep canlı izle... Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde oynayacağı üç maçta Süper Lig'de zirveye tamamen oturmayı, Avrupa'da ise iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Trabzonspor, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynayacağı maçlarla kritik bir sürece giriyor. Bordo-mavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Gaziantep FK ve Krasnodar maçlarıyla önemli bir sınav verecek. Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçıyla da zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.

CANLI SKOR TRABZONSPOR:4 GAZİANTEP:1

10 gün içinde 3 kritik maç

Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik maç oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 19 Ekim Cumartesi güne sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer buradan alacağı 3 puanla puanını 15'e çıkarmayı planlarken, diğer taraftan ise UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. Grubunda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alırken, grupta henüz puanı bulunmayan Krasnodar karşısında Avrupa'daki yol haritasını büyük oranda belirlemiş olacak. Bordo-mavililer, bu maç sonrasında ise Başakşehir deplasmanından puanlarla dönerek Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.

9 puanlık plan

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Oyuncularının üstün gayretinden oldukça memnun olduğu her fırsatta dile getiren Karaman, önlerinde kritik maçlar olsa da her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktardı. Alacakları her 3 puanın hedeflerine kendilerini bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.

Trabzonspor Gaziantep nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Gaziantep maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz