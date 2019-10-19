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Gamze Karakol halterde Avrupa şampiyonu oldu
19.10.2019 - 22:12 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gamze Karakol,
657331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657331.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
3
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
4
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
5
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
6
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
7
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
10
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
15
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray 3 - 2 Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor 0 - 6 Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
4
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-2
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Eskişehirspor
19.10.2019 14:00
Hatayspor 2 - 1 Adana Demirspor
19.10.2019 16:30
Bursaspor - ümraniyespor
19.10.2019 19:00
Menemenspor - Erzurumspor
20.10.2019 14:00
Keçiörengücü - Balikesirspor
20.10.2019 16:30
Boluspor - Giresunspor
20.10.2019 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
20.10.2019 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2019 19:00
Karagümrük - Osmanlispor