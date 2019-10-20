Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao’ydu. Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao’nun yolunu gözlüyordu. Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar Brighton Albion’dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya’nın yolunu tutmuştu. Beklentilerin tavan yaptığı Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı beş maçta sadece 1 gol atarken, Florin Andone dün Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

Zidane önlem alsın!

Hareketli, teknik, rakibi çaresiz bırakan çalımları ve bitirici son vuruşuyla tam puan alan Andone, Türkiye’de olduğu kadar ülkesi Romanya ve İspanya’da da gündem oldu. Rumen basını Andone’nin Hagi’den sonra Galatasaray’da parlayan ikinci bir yıldız olduğunu yazarken İspanyol Mundo Deportivo “Zidane, Real Madrid’deki koltuğunu korumak istiyorsa Andone’ye dikkat etsin” yorumu yapıldı. AS da “Real Madrid’de alarm zilleri çaldı” ifadeleri kullanıldı. “Bu gollerin arkası gelecek” diyen Andone, Fatih Terim’e “Falcao yoksa ben varım” mesajı gönderdi.