Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Hücum oyununu seven iki takımın mücadelesinde “futbol fırtınası” bekleniyordu. Ancak ilk devrede tek taraflı bir “fırtına” ve “muhteşem ikili” vardı. 9. dakikada Sörloth’un pasını Daniel Sturridge tek vuruş ustalığıyla tamamladı ve klasik sevincini ilk kez yaptı: 1-0. 14’te ise roller değişti. Bu kez Sturridge defansın arkasına harika bir pas attı, Sörloth vücut çalımını da atıp meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 2-0. 39’da Gaziantep’in serbest vuruşunda direkten dönen topu Djilobodji tamamlamak istedi, Uğurcan Çakır’ın refleksi inanılmazdı, top kornere çıktı

Sarı’dan gollü dönüş

İkinci yarının başında ise Gaziantep rüzgârı arkasına almış saldırı modundaydı. Ve golü de erken buldu. 54’te savunmanın da hatasında Jefferson farkı bire indirdi: 2-1. 56’da ise Sturridge’in vuruşunu kaleci çıkarırken dönen topu Abdülkadir Parmak auta yolladı. Rakibin baskısını üzerinden atan bordo-mavilileri rahatlatan gol ise kaptan Sosa’dan geldi. Nwakaeme’nin yorgun düşmesi üzerine Tangocu, 76’da topu önünde buldu ve klasik uzaktan kumanda gollerinden birini kaydetti. 84’te Kayode (VAR uyarısıyla) rakibe dirsek attığı için kırmızı gördü. Son sözü ise 81’de ameliyatı sonrası ilk kez şans bulan Yusuf Sarı söyledi: 4-1.