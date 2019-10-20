Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde son olarak lider Alanya'yı yenerek düzelme sinyalleri veren Beşiktaş, Ankara deplasmanında iki puan bıraktı: 0-0. Son 15 dakika dışında etkili olamayan siyah-beyazlılar bu sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral depolama şansını da tepmiş oldu. Karşılaşma kora kor bir mücadeleyle başladı. İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ljajic'in yerine göbekte görev alan Diaby 28'de orta alandan ceza sahasına kadar çok hızlı girdi ancak şutu kaleci Korcan'ın üzerine gitti. Son 15 dakikada Ankaragücü oyuncuları Beşiktaş kalesini abluka altına aldı. Sarı-lacivertliler bu baskısına rağmen aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi. Beşiktaş'ta ilk yarıda Diaby dışında varlık gösterebilen bir oyuncu olmadı.

Neler kaçtı neler

İkinci yarıya her iki takım da değişiklik yapmadan başladı. Hasan Kaya 53'te müsait pozisyonda kötü vurdu. Abdullah Avcı, ogrencilerinin oyun kurmakta zorlanması üzerine 57'de Lens'i çıkarıp Ljajic'i sahaya sürdü. Hücumda varlık gösteremeyen Kartal'ın en önemli gol silahı Burak Yılmaz 67'de sakatlanınca yerine Umut Nayir girdi. Ljajic 70'te ceza sahası içinde Elneny ile verkaç yaptı, şutunda savunma son anda ayak koydu. Ankaragücü'nde Sedat Ağçay 75'te üst üste gördüğü sarı kartlar sonucu kızararak takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nün eksik kalmasından sonra rakip ceza sahası çevresinde âdeta kamp kurdu. Diaby 86'da yüzde 99'luk fırsat yakaladı ama boş kale yerine topu Kulusic'in ayağına nişanladı. Ardından Umut Nayir karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu ve maç 0-0- bitti. Böylece Beşiktaş bu sezon 8. maçında 6. defa puanları sahada bıraktı.

G.Saray maçı farklı olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşılaşması sonrası, "Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız oldu ama beceri eksikliği yaşadık. 8. haftadayız ve üst üste iki maça aynı 11 ile çıkamadık. Burak sakatlıktan dönmüştü, şimdi tekrar sakatlandı. Bir sürü eksiğimiz var" derken, ‘Haftaya Fatih Hoca’yla karşılaşacaksınız, neler hissediyorsunuz’ sorusuna, “Derbi maçlarının duygusu, ruhu, enerjisi çok farklıdır. O maç çok başka olacaktır. Özellikle Beşiktaş’ın arması, rengi ve vazgeçmeyen duygusu muhakkak sahaya yansıyacaktır” karşılığını verdi.