Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? GS Real maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte Şampiyonlar ligi karşılaşması ile ilgili tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Real Madrid ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Real Madrid maçının hazırlıklarına başladı.



GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü oynanacak maçın başlama saati 22.00... GS Real maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

FALCAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Ana kısmında sahada gruplar halinde ayak tenisi oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi. Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin ise hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla fizyoterapistler eşliğinde özel program uyguladığı kaydedildi. Galatasaray, yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.