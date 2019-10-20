Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma antrenmanı yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 22 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarına devam edecek.