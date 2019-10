Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor ama imkansız değil! Galatasaray şu anda ligde kötü ve güven vermeyen bir performans sergilese de her zaman Avrupa kupası maçlarına bakışı, duruşu ve oyunu farklı olmuştur. Tıpkı bu sezon C. Brugge ve PSG karşılaşmalarında olduğu gibi. Şampiyonlar Ligi grup maçında yarınki rakip Real Madrid. Eski gücünde olmayan ve çok eskileri bulunan Real önceki akşam liginde Mallorca’ya 1-0 yenildi. Ve yarın İstanbul’da Aslan’ın misafiri... Terim’in her anlamda bu maça bakışı ise farklı. Hem duygusal hem de umutlu.

Yeni sayfa açalım

Tecrübeli teknik adam, 2013’te İstanbul’da 3-2 kazandıkları ve turu kıl payı kaybettikleri çeyrek final mücadelesini unutamıyor. Ronaldo’nun bile defans yaptığı o mücadeleyi hatırlayan ve hatırlatan Terim takımına da “Daha önce yendik yine yeneriz” motivasyonunda bulunuyor. Takım aynı takım olmasa da Terim, R. Madrid maçının yeni bir sayfa açmak adına önemine vurgu yapıyor. Bu arada kritik maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.