Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî araya Kadıköy'de yaşadığı Antalya şokuyla giren Fenerbahçe, tarihinde buruk bir acıyla hatırladığı Denizli deplasmanında yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyordu. İdeal kadrosundan Dirar ve Kruse'den mahrum olarak Denizli'ye giden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya sürpriz bir 11 sürdü. Hem Deniz hem Moses'ı yedek soyunduran Yanal, Zajc'a da gerek duymamıştı. Hoca değişikliği yapan Denizli ise Rodallega'nın yokluğuna rağmen Şifo Mehmet yönetiminde Kanarya'ya horozlanma peşindeydi. Karşılaşmanın ilk yarısı izleyenler için uzun metrajlı bir zulüm görüntüsündeydi. İki takımın önceliği de gol yememek olunca, düşük tempo ve pozisyon kıtlığı iç bayıcı bir 39 dakikaya sahne oldu. 4. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

Kaptan böyle istedi

Fenerbahçe ayağa paslarla rakip kaleye yönelmeye çalışırken, Denizlispor hızlı ataklarla gol hedefindeydi ama iki takım da planlarını oyuna yansıtamadı. 39'da Isla'nın sağdan ortasına arka direkte kafayı vuran Muriç meşin yuvarlağı üst direğe nişanladı, seken topa yakın mesafede sert bir vuruş yapan Tolga Ciğerci hem tabelayı değiştirdi hem de maça bir nebze olsun hareket getirdi: 1-0. Sakatlığına rağmen oynamakta ısrar eden Emre Belözoğlu, 50'de kaburgasına aldığı darbeyle herkesi korkutsa da sahada kalmakta inat etti. Kaptan, 62'de Sackey'den çaldığı topu altı pasa hareketlenen Muriç'le buluşturdu, Kosovalı bu ikramı geri çevirmedi: 2-0. Fenerbahçe tam rahatlamıştı ki, 73'te soldan yapılan ortada Altay boşa çıkarken, Estupinan kafayı vurdu, maça heyecan geldi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Fenerbahçe iç sıkan bir oyuna rağmen 3 puan almanın mutluluğuyla İstanbul'a döndü.

Biyonik adam Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Vedat Muriç 2019-2020 sezonundan inanılmaz bir istikrar gösteriyor. Aynı zamanda ülkesi Kosova'nın EURO 2020 mücadelesinde büyük katkı yapan Muriç, 62 günde tam 11 maç oynarken hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Dün de takımına altın değerinde üç puan kazandıran yıldız futbolcu maçın ardından, "Güzel bir galibiyet aldık. Herkesin emeğin sağlık. Ben forvetim, gol atamasam bile kendimi üzmemeye çalışıyorum" derken, "Önemli olan galibiyet. Çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Mühim olan gol atmak değil, sezon sonu hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak" sözlerini kullandı.

TOLGA ÇOK MUTLU

Dün sağ çizgide başlayan ve ilk golü atan Tolga Ciğerci, "Takıma katkı verirsem mutlu olurum. Gol atınca da mutlu olurum. Önemli olan takımla birlikte başarılı olmam. Sakatlığım uzun sürdü tedavisi. Başkanımız Ali Koç sağ olsun" açıklamasında bulundu.