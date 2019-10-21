Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanılan 20 sandıktan da ilk isim olarak çıkan ve 8 bin 547 oyun 5 bin 9’unu alarak Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Park’ta düzenlenen törenle birlikte mazbatasını aldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği mazbataları teslim alarak işbaşı yaptı. Bugün mazbatasını teslim alan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin mazbatasını Kongre Divan Kurulu Başkanı Uluç Gürkan ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti.

Çok sağlıklı bir kongre geçirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, “Seçime gelene kadar olan süreçte camiayı en iyi şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk’e de teşekkür ediyorum. Aldığımız bu mazbatalar, aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği süreli yetki belgesidir. Mazbata almak onur ve gururdur. Çünkü Beşiktaş’ı temsil edeceksiniz, bu onuru yaşayacaksınız ancak süreli olduğunu da unutmayacaksınız. Bu sürede ne kadar iş yaparsanız o kadar önemlidir. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için biraz sonra toplantıya başlayacağız. Bu benim 4. mazbatamdı ve Allah bana bu son mazbatamı başkan olarak almayı nasip etti. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun, Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın da ömrünü uzun etsin” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu, mazbatalarını aldıktan sonra toplu fotoğraf çektirdi.