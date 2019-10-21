Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ve 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümde Real Madrid müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takımla yer almadı.
Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
21.10.2019 - 22:10 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ve 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümde Real Madrid müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.
Etiketler : Galatasaray,
657709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657709.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
6
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
7
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
8
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
9
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
10
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray 3 - 2 Sivasspor
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Antalyaspor 0 - 6 Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
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19.10.2019 20:00
Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor 1 - 1 Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor 5 - 2 Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Altay
8
4
3
1
5
15
4
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
5
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
6
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
7
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
7
14
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
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18.10.2019 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Eskişehirspor
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19.10.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 ümraniyespor
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Menemenspor 0 - 0 Erzurumspor
20.10.2019 14:00
Keçiörengücü 1 - 0 Balikesirspor
20.10.2019 16:30
Boluspor 2 - 0 Giresunspor
20.10.2019 19:00
Adanaspor 2 - 2 Istanbulspor
20.10.2019 19:00
Altinordu 0 - 3 Altay
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