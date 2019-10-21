Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda maçın kamp kadrosu da belli oldu.
Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."
Falcao, Real Madrid maçında yok
21.10.2019 - 22:51 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu. Falcao kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda maçın kamp kadrosu da belli oldu.
Etiketler : Falcao,
657712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657712.aspx
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P.
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Alanyaspor
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5
2
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17
2
Trabzonspor
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4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
6
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
7
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
8
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
9
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
10
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
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Galatasaray 3 - 2 Sivasspor
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Alanyaspor 5 - 2 Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Altay
8
4
3
1
5
15
4
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
5
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
6
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
7
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
7
14
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
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-5
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