Süper Lig'de bu hafta sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Aytemiz Alanyaspor, 17 puan ile liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-2
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
- Puan durumu
Süper Lig'de 8. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
Takımlar O G B M A Y AV P
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1. AYTEMİZ ALANYASPOR 8 5 2 1 18 10 8 17
2. TRABZONSPOR 8 4 3 1 17 10 7 15
3. FENERBAHÇE 8 4 2 2 13 8 5 14
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 8 4 2 2 14 10 4 14
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 8 4 1 3 18 10 8 13
6. GALATASARAY 8 3 4 1 9 8 1 13
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12
8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 3 2 10 8 2 12
9. GAZİANTEP FK 8 3 2 3 13 17 -4 11
10. ANTALYASPOR 8 3 2 3 9 15 -6 11
11. GÖZTEPE 8 2 3 3 7 7 0 9
12. BEŞİKTAŞ 8 2 3 3 10 12 -2 9
13. MKE ANKARAGÜCÜ 8 2 3 3 6 11 -5 9
14. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 2 2 4 7 10 -3 8
15. KASIMPAŞA 8 2 2 4 8 12 -4 8
16. ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 2 4 8 16 -8 8
17. GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 12 12 0 6
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 8 0 4 4 8 15 -7 4
- 9. hafta programı
Süper Lig'de 9. hafta müsabakaların programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)