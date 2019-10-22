Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ve Avrupa şampiyonu tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye seçmesine çağrılmasının şokunu ve şaşkınlığını yaşıyor. 2105 ve 2019’da dünya şampiyonu olan İrem “Sakat olduğum için Sofya Grand Prix’sinden elendim. Üç aydır müsabakaya çıkamıyorum. Olimpik sıralamada üstte olmama rağmen bir alttaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler. Daha sakatlığımı tam atlatamadım. Benim olimpiyat hedefim var. Komik bir karar” ifadelerini kullandı.

İrem Yaman düşüşte!

Tekvando Federasyonu ise “İrem Yaman gibi Hatice Kübra İlgün de 57 kiloda olimpiyatlar için başa baş mücadele eden bir sporcumuzdur. İki sporcunun son dönemdeki performanslarını takip ettiğimizde Hatice Kübra İlgün çıkış, İrem Yaman ise düşüş trendindedir. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına iki sporcu arasında seçme müsabakası yapılması kararı alınmıştır. Olimpiyata katılım süreci şampiyonanın ardından da devam edecektir” açıklamasını yaptı.