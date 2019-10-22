Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid maçı öncesi G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ilginç açıklamalar yaptı. İspanyol devine övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda grubun en kritik maçı. Real Madrid'in buralarda olmasına kimse alışkın değil. Rakibimiz liderdi. Mallorca maçında birçok oyuncuyu dinlendirme imkanı oldu. Real Madrid'de eksik diye bir şey yoktur" vurgusu yaparken, "Böyle maçlarda oyuncularıma şunları söylerim: Real Madrid'le oynamak şanstır. Özellikle oyuncularımızın kendini gösterme çabası veya bu mücadele içinde olması, bir dünyanın onları seyrediyor olmaları önemli. Kendilerini ifade etmeleri gerek. Real Madrid'e yenilirseniz size kimse bir şey demez. Bu bizim için avantaj. Kaybetmekten, hata yapmaktan korkmamaları lazım" sözlerini kullandı.

Tam konsantrasyon

Terim şöyle devam etti: Real, oyunun kontrolünü tutmak isteyen bir takım. 55 ile 65 arasında topu kendisinde tutan bir takım. Böyle ekiplere karşı kendinizi 1 saniye bile oyunun dışında tutamazsınız. Bizim kendi sıkıntılarımız var sezon başından beri. Onları bu maçta yapmamamız lazım. Merkezde kaybedilen toplar bizim için sıkıntı çıkarabilir. Madrid'e dikkat etmeliyiz. Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok çok dikkatli oynamalıyız. Bizler için her eksik büyük anlam taşıyor. Falcao'da (oynama ihtimali konusunda) olağanüstü bir şey olacağını sanmıyorum. Lemina iyi ama 25 gündür antrenman yapmıyor. Durumunu değerlendireceğiz. Biz de en iyi kadromuzla çıkacağız ve avantajı lehimize çevirmeye çalışacağız.