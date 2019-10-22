Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pazar günü yapılan tarihî seçimde 5009 oy toplayıp Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün başında ilk iş olarak kulübün ekonomik problemlerine al attı. Siyah-beyazlı kulübün yıl başına kadar ödemesi gereken tutar 150 milyon lira civarında. Büyük bir ekonomik yükün altına giren Ahmet Çebi, yaklaşık beş aydır maaşlarını alamayan kulüp personelinin ödemelerini gerçekleştirecek. Ardından sıra futbolculara gelecek. Ekonomik problemlerin giderilmesinde sportif başarının çok mühim olduğuna inanan Çebi, A Takım’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ile birlikte futbola el atacak. Başkan Çebi öncelikle Erdal Torunoğulları’nın mesaisinin neredeyse tamamını Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde yapmasını istiyor.

Radikal kararlar

Çiçeği burnunda başkan Ahmet Nur Çebi kulüp personeli ödemelerinden sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek takım içindeki problemlere el atacak. Braga ve Galatasaray maçlarıyla zorlu bir periyoda girecek olan takımın motivasyonunu yükseltmek isteyen Beşiktaş’ın yeni başkanı, futbolculara da bir miktar ödeme yapacak. Başkan Çebi’nin ayrıca takımının en kısa sürede toparlanması için radikal kararlar alması bekleniyor. Diğer önemli konu ise Beşiktaş camiasında birlik beraberliğin sağlanarak, küskün taraftarların tribüne çekilip pozitif enerji yakalamak. Bununla ilgili olarak yönetimde görev dağılımı yapmak isteyen Çebi, camianın zor günlerde moralini yüksek tutmak istiyor.

ÇEBİ RESMEN BAŞKAN

Mazbatasını alan ve artık resmen Beşiktaş'ın başkanı olan Ahmet Nur Çebi, "Mazbata almak onur ve gururdur çünkü Beşiktaş'ı temsil edeceksiniz. Bu onurun süreli olduğunu unutmayalım. Kısa sürede ne kadar iş yaparsak Beşiktaş'a o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz. Dördüncü defa mazbata almanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.

Burak bir ay yok

Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz’dan kötü haber geldi. İlk yapılan tetkiklerde futbolcunun Braga maçını kaçıracağı, Galatasaray derbisinde oynamasının zor olduğu ifade edilmişti. Ancak durum beklenenden kötü çıktı. Sol arka adalesinden sakatlanan Burak’ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Burak buna göre Braga ile oynanacak iki maçın yanı sıra ligde G.Saray, Antalya ve Denizli maçlarını da kaçıracak. Beşiktaş'ta can sıkıcı haberler bununla da sınırlı kalmadı. Aynı maçta sakatlık yaşayan Douglas ve Diaby’de de sıkıntı var. Douglas'ın ayak bileğinde yırtık çıktı. Diaby’nin ise dizinde zorlanma tespit edildi. İki oyuncunun da üçer hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.