Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü deplasmanına Dorukhan, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Victor Ruiz'den yoksun olarak giden siyah-beyazlılarda, Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas da sakatlar kervanına katıldı.

Beşiktaş'ta Braga ve Galatasaray maçı öncesinde sakatlık kabusu yaşanıyor.

Sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve N'Koudou'dan yoksun olarak Ankaragücü deplasmanına giden siyah-beyazlılara Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas'tan da kötü haber geldi.

Sakat oyunculardan Victor Ruiz bugün takımdan ayrı olarak çalışırken, Oğuzhan Özyakup ise sakatlığını atlattı ve takımla birlikte antrenmana katıldı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Oğuzhan Özyakup dışındaki isimlerin Braga ve Galatasaray karşısında forma giymesi zor.

Özellikle savunmada yaşanan problem, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.

Gökhan Gönül, Douglas ve Victor Ruiz'in yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Avcı, bu bölgede Vida'nın yanında Roco'yu sahaya sürmeyi planlarken, sağ bekte tercihini ise henüz belirlemedi.

Necip Uysal'a şans vermeyi düşünen Avcı, son kararını yarın yapılacak olan antrenmanda verecek.

"UMUT NAYIR FORVETE"

Burak Yılmaz'ın yokluğunda Braga karşısında Umut Nayir'i sahaya sürmeyi planlayan Abdullah Avcı, topu ayağında tutan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.

Diaby'nin yokluğunda Adem Ljajic'i 11'e koyacak olan tecrübeli teknik adam, Atiba-Elneny ikilisinin önünde, Lens-Ljajic-Güven'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Avcı'nın kafasındaki bir diğer isim de Orkan Çınar. Antrenmanlardaki performansıyla formaya göz kırpan Orkan Çınar, Braga karşısında şans bulabilir.