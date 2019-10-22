Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Necdet Ayaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın hakkında yaptığı açıklamalara yazılı olarak cevap verdi. Çintimar’ın üslupsuz açıklamaları ile karşı karşıya kaldığını belirten Ayaz, şunları söyledi:

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

"Gerçekleri Saptırma Sayın Çintimar!

Atletizm camiamızın saygıdeğer üyeleri ve atletizme gönül veren dostlar;

Bilindiği gibi 2014 yılından bu yana görev yapmakta olduğum IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü görevimden 18 Eylül 2019 tarihinde federasyona gönderdiğim yazılı dilekçem ile istifa etmiştim.(İstifam ile ilgili bir teşekkür bekledik ancak bu olmadığı gibi beni görevden alanın da kendisi olduğuna dair bilgi bana gelince 14 Ekim 2019 tarihinde yani 26 gün sonra istifamı sosyal medyada duyurmuş oldum. İstifam bir çok basında da yer almıştır.)

Görev yaptığım 5 yıl içerisinde başta başkan Sayın Fatih Çintimar olmak üzere federasyonu ve kurullarını her platformda savunmuş ve onlara gelen eleştirilerin de gereğini yapmıştım.

“Hiçbir iyilik cezasız kalmaz” sözü bir kez daha gerçek oldu ve maalesef Federasyon Başkanı Sayın Fatih Çintimar’ın üslupsuz, mesnetsiz açıklamasıyla karşı karşıya kalmış oldum. Üstelik Sayın Çintimar, bu açıklamasını devlet terbiyesi ve olgunluğuna yakışmayacak şekilde resmi kanallardan değil, instagramda sosyal medya üzerinden yaptı.

Oysa bir kurulun başkanı istifa ediyor ve dilekçesi işleme alınıyorsa, gerekli olan açıklama sosyal medya üzerinden değil, kurumun resmi internet sitesinden ve şahsıma yazılacak bir yazıyla yapılmalıydı. Bunun da ötesinde, yapılan açıklamanın doğru, dürüst ve ilkeli olması gerekirdi. Sayın Çintimar ise bu duruşu sergilemediği gibi gerçekleri saptırma yoluna gitmiştir. Bu yaptığıyla şahsım ve ekip arkadaşlarımın nezdinde maalesef saygınlığını da yitirmiştir.

Neden mi? Öncelikle, “Mevcut kadroda bulunan arkadaşlarımızda oluşan metal yorgunluğu nedeniyle” açıklaması en basit tanımla anlamsızdır ve yöneticinin basiretsizliğini ortaya koymaktadır. Bu duruma göre Sayın başkanın kurulunda bulunanların metal yorgunluğunu tespit edememiş, çalışanların durum tespitini yapamamış sonucu çıkar ki bu da tamamıyla yöneticinin basiretsizliğini ortaya koyan bir durum olur. Bu talihsiz ve ciddiyetten uzak popüler söylem,Sayın Çintimar’a yakışmadığı gibi bize de “Kol kırılır, yen içinde kalır” düşüncesiyle yapmak istemediğimiz istifa gerekçelerini açıklama zorunluğu getirmiştir.

Neler mi? İşte istifama neden olan birkaç başlık:

1- 2018-2019 arası uygulamaya katılan öğrencilerin okullarına verilecek malzeme setinin 36 okula verilmemiş olması, (36 takım malzeme setinin fiyatı dünya atletizm şampiyonasına fazla götürülmüş olduğu konuşulan bir yöneticinin maliyetinden azdır.)

2- Federasyonun yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve kurallarında görev alan herkese faaliyetlerde ödenen artırımlı ücretin, bir yıldır söz verilmiş olmasına karşın IAAF Çocuk Atletizmi projesinde görev alan arkadaşlarıma verilmemiş olması,(Benim harcırahların artırımlı ödenmekteydi. Ancak ekip arkadaşlarıma da bu uygulamanın yapılacağı söz verilmiş olmasına rağmen verilmemiştir.)

3- 2015 yılından bu yana Sayın İsmail Akçay Yol Koşusunda şahsıma verilen görevin gereği olarak bu yıl da davet edilmesi planlanan onur konuklarının tespit çalışmalarında, değer zannettiğim ancak olmadığı, şahsıma yönelik yazılan saygısız ve iğrenç yazıyı yazana “Yakında seçim var, onun da oyuna ihtiyacım var” sözleriyle destek verilmiş olması,

Sonuç olarak yıllarca devlet görevinde bulunmuş olan kişilerin; devlet terbiyesine uygun olmayan üslup ve davranışları, üstelik seçim hesapları gözetilerek açıklama yapılmış olması, şahsım ve ekip arkadaşlarımın nezdinde saygınlığının da yitirilmesine neden olmuştur.

Ben ve ekip arkadaşlarımın gurur tablosu ise yarınlarımızın teminatı olan çocukların geleceğini inşa edecek 7.522 kursiyer ile geleceğin şampiyonları olabilme ihtimali çokça olan 16.936 çocuğa ulaşılmış ve onları spor sevgisi ile kucaklaşmasını sağlamış olmaktır.”