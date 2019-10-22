Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Stevn Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Carlos Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Rodrygo, Eden Hazard, Karim Benzema