Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11’inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor’a Madrid’e karşı 11’de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11’inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.
Yedeklerde yer alan isimler ise, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor oldu.
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlığından dolayı müsabaka kadrosunda yer almadı.
Fatih Terim’den 4 değişiklik
22.10.2019 - 21:23 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Real Madrid’e karşı ilk 11’de 4 değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11’inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor’a Madrid’e karşı 11’de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11’inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.
Etiketler : Fatih Terim,
657948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657948.aspx
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Trabzonspor
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3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
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2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
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13
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Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
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Fenerbahçe - Konyaspor
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor
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Gençlerbirliği - Denizlispor
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Göztepe - Kasimpaşa
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Beşiktaş - Galatasaray
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Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
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2
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2
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10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
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1
2
5
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5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
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Eskişehirspor
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26.10.2019 14:00
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