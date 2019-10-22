Beşiktaş'ta yaşanan mali problemler nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, finansal kaynak oluşturmaya ve ödemeleri gerçekleştirmeye hazırlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar duruma el attı ve Kartal Yuvası organizasyonu gerçekleştirmeye karar verdi. Daha önce de kulüp zor durumdayken benzer organizasyonlar gerçekleştiren taraftarlar, #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle kulüp için destek mesajları atmaya başladı. Sosyal medyada başlayan bu destek kısa sürede Türkiye gündemine gelirken, kulüp personeli ve yöneticilerden de destek geldi. Sportif Direktör Ali Naibi başta olmak üzere siyah-beyazlı camiadaki birçok kişi lisanslı ürün alacağını açıkladı.
Beşiktaş'ta taraftardan yönetime büyük destek
22.10.2019 - 23:22 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş taraftarından, pazar günü başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kuruluna büyük destek. Sosyal medyada organize olan siyah-beyazlılar, kulübe gelir getirmesi için Kartal Yuvası organizasyonu yapmaya karar verdi.
Etiketler : Beşiktaş,
657964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657964.aspx
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2
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3
1
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15
3
Fenerbahçe
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4
2
2
5
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4
Başakşehir
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2
2
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14
5
Malatyaspor
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4
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3
8
13
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Galatasaray
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3
4
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1
13
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Sivasspor
8
3
3
2
4
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8
Konyaspor
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3
3
2
2
12
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Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
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Sivasspor - Antalyaspor
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28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
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Eskişehirspor
8
1
1
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-5
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26.10.2019 14:00
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