Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yaşanan mali problemler nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, finansal kaynak oluşturmaya ve ödemeleri gerçekleştirmeye hazırlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar duruma el attı ve Kartal Yuvası organizasyonu gerçekleştirmeye karar verdi. Daha önce de kulüp zor durumdayken benzer organizasyonlar gerçekleştiren taraftarlar, #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle kulüp için destek mesajları atmaya başladı. Sosyal medyada başlayan bu destek kısa sürede Türkiye gündemine gelirken, kulüp personeli ve yöneticilerden de destek geldi. Sportif Direktör Ali Naibi başta olmak üzere siyah-beyazlı camiadaki birçok kişi lisanslı ürün alacağını açıkladı.